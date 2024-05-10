شكرا لمتابعة خبر عن مُعلم تبوك : الإسعافات الأولية اللى تعلمتها سبب نجاحي في إنقاذ طالب من الاختناق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المعلم “عائد البلوي” عن حادثة إنقاذه لطالب من الموت في تبوك بعد اختناقه بقطعة خبز.

وقال المعلم عائد البلوي لـ الراصد “وأنا بجمع الطلاب عشان حصة الرياضة، تفاجأت بطالب يتوجه لي وهوا يضع يده على حلقه، وبخبرتي عرفت أن الطالب يعاني من اختناق”.

وأضاف المعلم “قدرت اساعده بفضل الإسعافات الأولية اللي تعلمتها، من خلال الضغط من أجل إخراج الجسم العالق بحنجرته، واستغرق الأمر ثواني بسيطة”.

وكان معلم بإحدى المدارس في تبوك قد تمكن من إنقاذ طالب تعرض للإصابة بالاختناق أثناء تناوله الخبز.