بدأت وزارة التعليم‬⁩ باستقبال طلبات العدول عن ⁧‫النقل الخارجي‬⁩ للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، بدءا اليوم وحتى إغلاق النظام بنهاية يوم السبت القادم؛ لدراسة الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول". للتقديم على الطلبات، من خلال الرابط .



كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: بدء استقبال طلبات العدول عن ⁧‫النقل الخارجي‬⁩ للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.