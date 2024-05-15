علاج 8 آلاف مريض عبر منصة شفاء

وتعد منصة شفاء ـ إحدى مبادرات صندوق الوقف الصحي ـ الذي انطلق بقرار مجلس الوزراء عام 1440هـ برئاسة معالي وزير الصحة، ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجات الفئات الأشد حاجة، عبر شراكات مجتمعية فاعلة، ومبادرات تنموية مستدامة.
وتأسست منصة شفاء مطلع عام 2020م، وتسعى إلى تسهيل الحصول على الخدمات العلاجية والأدوية للمحتاجين، والحالات الطارئة ممن ليس لديهم أهلية علاج، ويتم ذلك من خلال شراكات فاعلة مع أكثر من 70 جمعية صحية في المملكة.
وتقوم منصة شفاء بتقديم الخدمات العلاجية لكل الفئات من النساء والرجال، حيث بلغت نسبة علاج النساء 51% وبلغت نسبة علاج الرجال 49%، مما يظهر تغطية واسعة النطاق للخدمات الطبية التي تقدمها المنصة للمحتاجين والمنقطعين بشكل عام.
وتنوعت التخصصات في المنصة لتشمل 15 تخصصًا طبيًا مختلفًا، من أبرزها علاج الدم والأورام بنسبة بلغت 23%، وأمراض الكلى بنسبة 22%، وأمراض العيون بنسبة 16%، وغيرها من التخصصات الأخرى المهمة والعاجلة مثل الجراحة العامة، وأمراض القلب والشرايين، والعظام والمفاصل، والنساء والولادة، والأعصاب، توزعت فيها النسب بحسب حجم تكلفة العلاج ومدته وعدد المرضى الذين تم علاجهم.
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