شكرا لقرائتكم خبر تطهير وتعقيم عدد من المواقع في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق، إذ عملت خلال الأسبوع الجاري على صيانة 214280 مترا طوليا من الطرق المحورية والداخلية، ومعالجة 2366 مترا مربعا من الحفر والهبوطات، إضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.

وفي أعمال النظافة، نفذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة 875 جولة ميدانية للنظافة العامة. كما تم تطهير وتعقيم 7،186 موقعا مختلفا خلال استخدام 33.098 لترا من المطهرات والمبيدات.

كما تابعت فرق أمانة منطقة المدينة المنورة جولاتها الميدانية، للتحقق من جودة المواد في المشاريع التي تنفذها، إذ قامت خلال الشهر الجاري بالكشف علي 32 عينة منها، 4 عينات اسفلت، و27 عينة خرسانة، وعينة تربة واحدة. إضافة إلى إجراء 82 اختبارا، منها 24 اختبارا على الاسفلت، و55 على الخرسانة، و4 على التربة.

يذكر أن الفرق الميدانية والرقابية التابعة للأمانة تكثف جولاتها البلدية المستمرة، تزامنا مع ما تشهده المدينة المنورة من توافد ضيوف الرحمن في موسم ما بعد الحج.