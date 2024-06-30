شكرا لقرائتكم خبر غرفة خاصة بالصم وعربات لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أعمالها بالمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن والزوار بصفة عامة ولخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة.

وتعمل الهيئة على تقديم أرقى وأفضل الخدمات لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث جهزت 10 مواقع مخصصة للصلاة على مقربة من أبواب المسجد النبوي، و4 مصليات في التوسعة الشمالية، و3 مصليات في التوسعة الغربية، و3 مصليات في التوسعة الشرقية بالإضافة إلى تجهيز غرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ 100 شخص لأداء الصلاة فيها والتعرف على محتوى خطبة الجمعة من خلال ترجمتها بلغة الإشارة.

ومن الخدمات التي تقدمها الهيئة توفير عربات كهربائية (جولف) وكراس متحركة للتسهيل على ضيوف الرحمن والمصلين تنقلهم في المسجد النبوي وساحاته وتوفير أكثر من 2500 عربة متحركة تعار لهم مجانا في مخارج الساحات رقم 309، 340 بالإضافة إلى تجهيز المنحدرات على أبواب المسجد النبوي ومرافقه ووحدات وقوف السيارات لتسهيل حركة العربات، وكذلك تأمين حوامل خاصة لحافظات الشرب بارتفاع يتلاءم مع العربات المتحركة لتسهيل وصولهم لماء زمزم.

أبرز الخدمات: