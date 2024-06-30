رفع 619 ألف م3 من المخلفات في جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة محافظة جدة 509,056 طنا من المخلفات المتنوعة خلال مايو الماضي، ونظفت 134,626 كلم طوليا من الشوارع. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة محافظة جدة 509,056 طنا من المخلفات المتنوعة خلال مايو الماضي، ونظفت 134,626 كلم طوليا من الشوارع. وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة صالح الزهراني، أن الأمانة تواصل تعزيز جهودها في النظافة عبر فرق العمل الميدانية خلال الفترة الماضية، والتي شملت رفع نحو 110,261 طنا من المخلفات المنزلية، وتطهير 97,837 كلم طوليا من الشوارع الرئيسة، وتنظيف 36,789 كلم طوليا من الشوارع الفرعية، و1,119 كلم طوليا من طرق المشاة.

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