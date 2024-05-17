تراند اليوم : شاهد.. "الصبحان" يكشف توقعه لنتيجة ديربي الرياض بين "الهلال والنصر" اليوم

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الرياضي حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات ، عن توقعه لنتيجة مباراة ديربي الرياض بين "الهلال والنصر" اليوم ضمن الجولة 32 من مسابقة دوري روشن.

وقال الصبحان عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن نسبة فوز النصر 0 %، مستحيل يفوز النصر اليوم.

وأشار إلى أن نسبة فوز الهلال 3-1 أو 4-2 ، وفي بلنتي راح يضيعها ميتروفيتش أو كريستيانو رونالدو ، لا استبعد أن يكون فيها كارت أحمر.

وأضاف: وراح يسجل ميتروفيتش هدفين ، وممكن رونالدو يسجل ، وسافيتش أومالكوم.