شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار متفاوتة الشدة على القصيم وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم تشمل: (بريدة، وعنيزة، والبكيرية، والأسياح، ورياض الخبراء، وعقلة الصقور، والبدائع، والرس، والنبهانية، وضرية، والمذنب، وأبانات، والشماسية، وعيون الجواء)، من اليوم الجمعة، إلى السبت المقبل.

بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. أمطار على منطقة جازان كما نبه المركز اليوم أيضًا من هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

