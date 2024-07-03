شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 11 فلسطينيا مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بأن الطواقم الطبية انتشلت 11 شهيدًا من داخل منزل تعرض لقصف إسرائيلي في منطقة أبو عريف بمدينة دير البلح.

وفي سياق متصل، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مخيمات وسط قطاع غزة، وطال القصف المدفعي مخيمات البريج والنصيرات والمغازي.

كما تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس للقصف، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، وخلف أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

تضرر القطاع الصحي

حذرت المنظمات الإنسانية من انتشار الفوضى والذعر في جنوب قطاع غزة، حيث يتأثر 250 ألف فلسطيني بأوامر الإخلاء العسكرية الجديدة من خان يونس، مشيرة إلى أن نقص إمدادات الوقود أصاب القطاع الصحي بضرر كبير.



وقالت المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، إن قطاع الرعاية الصحية وحده في غزة يحتاج إلى 80 ألف لتر من الوقود يومياً ليعمل، ولم يصل إلى القطاع ما بين 25 إلى 27 يونيو سوى حوالي 195 ألف لتر إلى 200 ألف لتر.