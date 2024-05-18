43 حديقة و9 ملاعب برفحاء

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء تجهيز، 43 حديقة عامة، بمساحة تزيد عن 3 ملايين متر مربع، تضم جلسات ومسطحات خضراء، وساحة عامة، وألعاب أطفال، وبتوفير الخدمات الأخرى العامة التي تخدم العائلات والأفراد، أثرت إضافة لـ9 ملاعب رياضية لممارسة الرياضة وتعزيز جودة الحياة، تناسب الاحتياجات لشرائح المجتمع المختلفة، وتعد عنصر جذب ترفيهي لأهالي المحافظة وزوارها. وأوضحت بلدية رفحاء، أن الحدائق والمتنزهات والملاعب، منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع البيئية والترفيهية بهدف تعزيز البُعد الإنساني والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها، ويتماشى مع برنامج جودة الحياة، وبرامج تحقيق رؤية المملكة ويعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وتعزز زيادة الإقبال على التنزه والترفيه.



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