أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 – 6 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 – 6 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أسبوعا لسداد مديونية المشاركة فى الكونفدرالية.

اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أسبوعا لسداد مديونية المشاركة فى الكونفدرالية

أبدى مسئولو اتحاد الكرة مرونة في ملف منح الرخصة الأفريقية لنادى الزمالك، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، في ظل المديونيات التي يعاني منها النادى الأبيض،خاصة أن المعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تشترط على الأندية بعدم وجود مستحقات متأخرة عن السداد تجاه اللاعبين والمدربين السابقين أو الحاليين.

تعرف على تطورات البرنامج التأهيلى لشيكابالا والجزيرى في الزمالك

أدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

المصرى يهزم الإسماعيلى ويتساوى مع الأهلى فى المركز الثالث بدورى nile

فاز فريق المصرى على الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

زد يهزم طلائع الجيش برباعية ويقفز للمركز الرابع فى الدوري المصري

حقق فريق زد بقيادة مجدي عبدالعاطي فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، والتي تجرى أحداثها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

رابطة الأندية تخطر الزمالك بأحقية محمد شحاتة في المشاركة بمباراة سيراميكا

أرسلت رابطة الأندية المحترفة خطاباً إلى الزمالك تخطرهم فيه بأحقية محمد شحاتة بالمشاركة في مباراة سيراميكا المقرر لها بعد غداً السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

هل اقترب قندوسى من العودة للأهلى فى الصيف.. وما مصير عروض رحيله؟

اقترب أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا من العودة إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد، بعد تجربته الناجحة طوال مدة الإعارة إلى سيراميكا.

تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بعد الانسحاب أمام الأهلي بدوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ27 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

اتحاد الكرة يكلف بيريرا بالتحقيق فى شكاوى الأندية من التحكيم

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة أمس بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي اثارت جدلا خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية.

مودرن فيوتشر يهزم الجونة 2-0 ويقتحم المربع الذهبى للدوري المصري

حقق فريق مودرن فيوتشر، فوزا مثيرا على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين بدوري نايل (موسم 2023 /2024).

كريم الدبيس يستفسر من كولر عن سبب تجميده رغم اجتهاده فى التدريبات

استفسر كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي من الجهاز الفني عدم تجميده وابتعاده عن المشاركة في المباريات رغم إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي، وعدم وجود بديل يجيد اللعب بالقدم اليسرى ويلعب في الجبهة اليسرى كمركز أساسي بخلاف الدبيس.

المصري يسدد غرامة رامي البدوي في اتحاد الكرة للمشاركة بالكونفدرالية

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن النادي أنهى أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي والتي تصل إلى قرابة النصف مليون دولار، وقام مسؤولو النادي بتسديدها لدى اتحاد الكرة لإنهاء الأزمة ورفع إيقاف القيد والمشاركة في الكونفدرالية.

رسمياً.. محمود علاء ينهى تعاقده مع الزمالك وينتظر عرضا خليجيا

أنهي محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، واستقر اللاعب بالاتفاق مع الزمالك علي الرحيل في الوقت الحالي.