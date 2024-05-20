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شكرا لقرائتكم خبر عن بحادث انقلاب باص.. "الهلال الأحمر" ينفذ فرضية استعدادا لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بهدف قياس مدى الاستعداد والجاهزية للتقليل من المخاطر التي قد تعترض سلامة الحجاج في الطرقات، نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك فرضية اليوم الاثنين.
وذكر مدير الفرع نواف العنزي, أن الفرضية عبارة عن حادث انقلاب باص ركاب متعدد الإصابات على طريق, يعرف من خلالها جاهزية الإمكانات البشرية والآلية اللازمة.
كما شارك بالفرضية الدفاع المدني والفرق الإسعافية، وكذلك الإسعاف الجوي من الهلال الأحمر.
وكذلك الشرطة وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لضمان سلامة سالكي الطريق.
وذكر مدير الفرع نواف العنزي, أن الفرضية عبارة عن حادث انقلاب باص ركاب متعدد الإصابات على طريق, يعرف من خلالها جاهزية الإمكانات البشرية والآلية اللازمة.
رفع درجة التنسيق والجهودوتستهدف هذه الفرضية مواجهة مثل هذه الحوادث والتعامل معها، لرفع درجة التنسيق والجهود مع الجهات ذات العلاقة.
كما شارك بالفرضية الدفاع المدني والفرق الإسعافية، وكذلك الإسعاف الجوي من الهلال الأحمر.
مساندة فرق أمن الطرقهذا بالإضافة إلى فرق إسعافية من الصحة والتجمع الصحي والقطاع الخاص، وبمساندة من فرق أمن الطرق.
وكذلك الشرطة وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لضمان سلامة سالكي الطريق.