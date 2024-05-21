تراند اليوم : شاهد.. نساء تركيات يعتدين على سورية داخل قطار المترو ويدفعونها خارجه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو اعتداء نساء تركيات على امرأة على ما يبدو سورية الجنسية داخل قطار المترو بتركيا.

وأظهر الفيديو اعتداء سيدة تركية على المرأة السورية بالضرب وعندما حاولت الدفاع عن نفسها قامت التركية بدفع سيارة الأطفال الخاصة بالسورية خارج قطار المترو .

وأبان الفيديو تدخل سيدة تركية أخرى وقامت بمساعدة الأولى في دفع المرأة السورية وابنها خارج القطار .

يٌذكر أنه في الفترة الأخيرة تركيا شهدت عدة حوادث اعتداء ضد سوريين وعرب من جنسيات أخرى.