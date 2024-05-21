أمير المدينة يرعى ملتقى التوجيه المهني

واطلّع أمير منطقة المدينة المنورة على المعرض المصاحب لأعمال الملتقى، والذي يشارك فيه صندوق الموارد الاجتماعية والغرفة التجارية، وبرنامج باسقات، والجامعات الحكومية والأهلية، وغيرها من الجهات التي تستعرض البرامج المتخصصة في ريادة العمل، والفرص المتاحة، والدعم المقدم للمستفيدين بما يمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وألقى مدير عام تعليم المنطقة ناصر العبدالكريم، كلمة أوضح من خلالها أن الملتقى يأتي امتدادًا لدعم واهتمام القيادة بقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 من ضمن أهم مستهدفاتها يأتي التعليم وبرنامج القدرات البشرية، وأولوية رعاية الإنسان السعودي من بداية طفولته وحتى دخوله إلى سوق العمل. مشيرًا إلى أن ما يحققه الطلاب والطالبات على مستوى العالم يأتي دليلاً على قدرات وإمكانيات أبناء دوت الخليج والمستوى التعليمي الذي تهيئة الدولة –رعاها الله– لإيجاد بيئة تدعم الموهوبين والموهوبات في هذا القطاع الحيوي والمهم، وقدّم العبدالكريم، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ومتابعته لكل ما يحقق مستهدفات التعليم.
وفي نهاية الحفل، كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الرُعاة المشاركين في أعمال الملتقى، الذي يحظى بمشاركة مجموعة واسعة من المتخصصين؛ لتنظيم ورش العمل في التوجيه المهني.
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