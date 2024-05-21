700 ألف صك عبر البورصة العقارية

وأكدت إتاحة خدمة تحديث الصكوك إلكترونيًا على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.
وبينت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة «تحديث - تحديث صك مفقود»، وإدخال بيانات الصك الأساسية «رقم الصك - المصدر - التاريخ»، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة «صورة الصك لطلبات التحديث»، وأخيرًا إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.
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