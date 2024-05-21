أعلنت وزارة العدل عن إصدار أكثر من 700 ألف صك عبر البورصة العقارية وفق الهوية العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وأوضحت الوزارة أن رقم الهوية العقارية، هو رقم مميز غير قابل للتكرار يعطى لكل عقار، ويسمح بربط العقار مع كل ما يتعلق به، مثل الوصف العقاري والإحداثيات والخدمات والرخص وغيرها، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك، ويمنع تداخل الملكيات.

وأكدت إتاحة خدمة تحديث الصكوك إلكترونيًا على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.

وبينت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة «تحديث - تحديث صك مفقود»، وإدخال بيانات الصك الأساسية «رقم الصك - المصدر - التاريخ»، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة «صورة الصك لطلبات التحديث»، وأخيرًا إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.