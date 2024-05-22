شكرا لقرائتكم خبر عن "أركو" تشيد ببيان المملكة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "أركو"، عن تقديرها للبيان الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بشأن إعلان دول أوربية اعترافها بدولة فلسطين.

وأوضح الأمين العام للمنظمة د. صالح بن حمد التويجري، أن هذا البيان الصادر امتداد لدور المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، وسعيها الدؤوب على المستويين الإقليمي والدولي لتقرير حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الدور الإنساني السعودي

وشدد التويجري على إشادة المنظمة بالدور الإنساني السعودي الموازي لدورها الدبلوماسي في الاستجابة الكبيرة والمستمرة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.



وأكد أن الحق الفلسطيني في العيش على أرضه تحت مظلة دولة فلسطينية كاملة السيادة هو حق شرعي ومطلب قانوني، تؤيده القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وكذلك المعنية بحقوق الإنسان.