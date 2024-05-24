مبادرة طريق مكة في باكستان.. نجاحات كبرى بأعلى المعايير العالمية

مشاعر إمتنان ودعوات.. #مبادرة_طريق_مكة⁩ تواصل أعمالها في خدمة #ضيوف_الرحمن بمطار أديسومارمو في #إندونسيا #اليوم | #رؤية_السعودية_2030 | @MakkahRoute



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