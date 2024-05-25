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أمطار وصواعق.. "الأرصاد" ينبه من طقس منطقتين

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واس- نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة و انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وبين المركز أن الحالة تشمل محافظات الحرث، و الدائر ، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار نجران

كما نبَّه مركز الأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وأشار إلى أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، ةتبدأ الساعة الـ 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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