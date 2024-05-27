شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء الكويتي يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - استقبل الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.وهنأ سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية في دولة الكويت، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، حمد بن سليمان السليم.فيما حضره من الجانب الكويتي، رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية الشيخ مبارك سالم العلي الصباح.