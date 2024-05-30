شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق هتان بن غازي شطا : نعيش حالة صعبة والمعلومات حول موقعه غير كافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر عمليات البحث المكثف عن المواطن السعودي المختفي في مصر، هتان بن غازي شطا، بمتابعة من السفارة في القاهرة مع الجهات المختصة.

وقال هاني شطا شقيق هتان في حديث للعربية، إن الأسرة في حالة استنفار، وما تزال تبحث عنه، مشيراً إلى أن أسرته تعيش حالة صعبة نتيجة فقدانه، وعدم توافر المعلومات الكافية حوله.



بحث مستمر

وأضاف أن شقيقه يعمل في مجال الـ"لايف كوتش"، وكان يذهب بشكل متكرر للقاهرة للحصول على دورات تدريبية، موضحاً أن هتان متزوج ولديه ابنة، إذ ذهب أخيراً لمصر من أجل الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.



وأكد أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية منذ لحظة فقد هتان، وأضاف: "لا يزال اختفاء شقيقي هتان شطا يكتنفه الغموض، إذ إن المعلومات المتوافرة لدينا قليلة، والجهات الأمنية في مصر تقوم بالتحري حول الملابسات كافة لمعرفة مصيره، ولا يزال البحث جارياً".