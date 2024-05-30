شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ونظيره المغربي يناقشان تنسيق الرؤى وتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية المغربية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصحة، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، بوزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب البروفيسور خالد آيت طالب.جاء ذلك على هامش حضورهما، اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية المنعقده في جنيف.وناقش اللقاء تعزيز فرص التعاون الثنائي بين الجانبين وتنسيق الرؤى وتبادل الخبرات في المجالات الصحية.كما استعرضا الموضوعات المشتركة؛ امتدادًا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.