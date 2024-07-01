شكرا لقرائتكم خبر 6 مهرجانات موسمية تعزز هوية الباحة الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد مهرجان صيف الباحة 45 تحت شعار «صيف في الباحة تراها أروق»، تنظيم 6 مهرجانات زراعية، مما يعزز الهوية الزراعية والسياحية ويدعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة ويمكن الشباب والفتيات في الدخول لسوق العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد الزهراني أن الوزارة أولت المهرجانات الزراعية اهتماما كبيرا بعد النجاح الذي تحققه في العملية التسويقية للمنتجات الزراعية والتعريف بأبرز الموارد الطبيعية مع وجود شركاء نجاح مميزين في العديد من الجهات الحكومية والأهلية وخصوصا الجمعيات التعاونية الزراعية، التي تشارك في تطوير العمل الزراعي من الناحية التسويقية ورفع مستوى المنتجات الزراعية سواء من ناحية الكمية أو الجودة بالإضافة الى تنوع المحاصيل الواعدة وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين المتميزين والذين يغذون المهرجانات بأجود المنتجات الزراعية المحلية.

من جانبه، أوضح المزارع فيصل الغامدي أن تحويل المواسم الزراعية إلى مهرجانات بالتزامن مع موسم الصيف يعد خطوة مميزة، تسهم في الجذب السياحي ودعم صغار المزارعين والحرفيين وتحقيق عوائد اقتصادية وتسويق منتجات المزارعين وتعزيز الناتج المحلي ورفع الاقتصاد الوطني.

وأكد المزارع علي الزهراني أن المهرجانات الزراعية الموسمية تحقق كل عام عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة، وتشجع أبناء وبنات المنطقة المزارعين على تسويق منتجهم والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية، وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة.