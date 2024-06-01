خدمات رقمية جديدة تعزز الإنسانية السعودية في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمتد الإنسانية السعودية من خلال مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات وزارة الداخلية، في 7 دول، بهدف خدمة ضيوف الرحمن بأعلى الإمكانات التقنية واللوجستية والكوادر البشرية، وذلك امتدادا للاهتمام من القيادة والاعتزاز بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتستهدف المبادرة تقديم أعلى جودة الخدمات والراحة للحجاج في مسار رحلتهم من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات دخولهم إلى المملكة من مطارات بلدانهم ونقلهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووثقت «طريق مكة» أعمالها كنموذج تيسير للحج في تجربة إيمانية تختصر على الحاج الوقت الذي يقضيه في المنافذ كزمن الإجراءات للدخول، وأيضا خدمة الترميز والفرز التي تتيح استلام الأمتعة من المساكن للتسهيل والمباشرة في الوصول للمحطة الأخيرة في السفر (المقرات).

واستفادت 7 دول هذا العام وهي (المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار) من المبادرة عبر تخصيصها لصالات خاصة بـ «طريق مكة» في مطاراتها الدولية.

وأكد سفير جمهورية تركيا لدى المملكة الدكتور أمر الله إشلر على الجهود التي تبذلها مبادرة «طريق مكة» منذ سنتين في مطارات تركيا عبر أنقرة وإسطنبول للمستفيدين من المبادرة الذين يصلون إلى مكة والمدينة.

ويلفت الانتباه في الصالة المخصصة لمبادرة «طريق مكة» في مطار إسطنبول الدولي التقنيات المستخدمة للإجراءات من أخذ الخصائص الحيوية انتهاءً بختم جواز الدخول مؤكدا ذلك على استجابة الحجاج بالنظر للأعداد الوافدة وتمكينهم جميعا بسرعة إجرائية من إنهاء معاملاتهم الرسمية.

أهداف المبادرة: