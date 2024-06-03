شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مئوية.. موجة حارة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل



ضباب خفيف

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على ينبع النخل والمدينة المنورة والعيص وخيبر. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ونبه المركز أيضًا من شبورة مائية (ضباب خفيف)، على الرايس وينبع خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.