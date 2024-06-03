اخبار السعوديه

48 مئوية.. موجة حارة على المدينة المنورة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مئوية.. موجة حارة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على ينبع النخل والمدينة المنورة والعيص وخيبر. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)


ضباب خفيف

ونبه المركز أيضًا من شبورة مائية (ضباب خفيف)، على الرايس وينبع خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا