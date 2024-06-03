بدء الاختبارات الاستثنائية لطلاب المدينة المنورة

بدأ طلاب وطالبات مدارس المدينة المنورة، أمس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث - استثنائيًا - بعد تقديم فترة الاختبارات، في حين بدأت بعض المدارس اختباراتها يوم الخميس لمن هي بنطاق كثافة الزوار والحجاج داخل الدائري الأوسط في المدينة المنورة.

وأدى أكثر من 300 ألف طالب وطالبة اختباراتهم وجرى تجهيز جميع القاعات للطلاب والطالبات لأداء الامتحان ووضعت إدارة تعليم المدينة المنورة خطة الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمتمثلة في الانتهاء من تبليغ الميدان بأنظمة ولوائح الاختبارات وتشكيل اللجان لمتابعة سير الاختبارات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم لدعم المدارس أيام الاختبارات مع وجود نظام إلكتروني لمتابعة أعمال الاختبارات بالتعاون مع مكاتب التعليم وقسم تقنية المعلومات ودعم فني متواصل لمتابعة ومعالجة ملفات الطلاب والطالبات في نظام نور.

الاختبارات التحريرية

كانت إدارة التعليم بالمدينة المنورة أعلنت أن تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث استثناء بناء على ما ورد من وزارة التعليم مراعاة للمدارس الواقعة في نطاق كثافة حركة الحجاج والزوار، وأصدرت الإدارة آلية الاختبار والتي تضمنت أن تكون بداية الاختبارات العلمية والشفوية لجميع المدارس يوم 18 ذو القعدة ضمن اليوم الدراسي وتحديد موعدين للاختبارات التحريرية يوم الخميس 22 ذو القعدة بداية للاختبارات في نطاق كثافة حركة الحجاج والزوار، فيما تكون بداية باقي المدارس خارج نطاق الكثافة يوم الأحد 25 ذو القعدة.

معالجة الفاقد

حددت إدارة التعليم أن نطاق المدارس المستثناة بتقديم الاختبارات هي داخل نطاق الدائري الأوسط «طريق الأمير عبدالمجيد» الدائري الأقرب من المسجد النبوي، فيما تستثنى مدارس أخرى بناء على مكاتب التعليم حسب وقوعها في نطاق الازدحام، على أن تستكمل بعد نهاية الاختبارات عمليات التعلم ومعالجة الفاقد التعليمي عن بعد عبر منصة مدرستي، ويكون موعد إغلاق درجات الفصل الدراسي الثالث وإعلان النتائج 4 ذو الحجة في نهاية العام الدراسي.

واحتوت الآلية على أن تعقد اختبارات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي في 17 ذو الحجة، بينما تعقد اختبارات الدور الثاني لصفوف النقل مع عودة المعلمين للعام الدراسي 1446.