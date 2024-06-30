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نقل 20 طنا من النفايات المنزلية في تبوك

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- بواسطة أيمن الوشواش - الاحد - 30 يونيو 2024

Sun - 30 Jun 2024

مكة - تبوك

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من أعمال النظافة (مكة)

من أعمال النظافة (مكة)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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