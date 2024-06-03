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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.898 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب السورية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.898 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب السورية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 949 سلة غذائية و 949 حقيبة في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 5.721 فردًا بواقع 949 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الأسر المتضررة من الزلزال في شمال سوريا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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