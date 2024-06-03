شكرا لقرائتكم خبر عن 30 متطوعًا يقودون مبادرة لتعزيز جودة الخدمات البلدية في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت بلدية محافظة الخفجي بنجاح مبادرتها التطويرية ”نشر استبيان استطلاعات الرأي“، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام. هدفت المبادرة إلى جمع آراء المستفيدين من خدمات البلدية حول جودة الخدمات المقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 30 متطوعًا ومتطوعة.

شهدت المبادرة توزيع الاستبيان على أكثر من 450 مستفيدًا ومستفيدة من مختلف الفئات العمرية، حيث تم تنظيم المتطوعين في مجموعات لتغطية شريحة واسعة من المجتمع.

وأكد المهندس محمد اليامي، رئيس بلدية محافظة الخفجي، على أهمية هذه المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات البلدية وتحسينها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

المتطوعين بالمبادرة أعرب عدد من المتطوعين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدين أنها أضافت لهم الكثير من المعلومات حول آليات عمل البلدية وحرصها على التواصل مع المستفيدين والاستماع إلى آرائهم.

وأشاروا إلى أن المبادرة ساهمت في نشر الوعي حول قنوات التواصل المتاحة للإبلاغ عن أي ملاحظات تخص خدمات البلدية، مثل الاتصال بمركز البلاغات 940.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد اليامي، بأن المبادرة شملت المستفيدين والمستفيدات من خدمات البلدية بجميع الفئات العمرية، حيث شارك أكثر من 30 متطوع ومتطوعة في المبادرة، من خلال خطة عملت عليها البلدية في توزيع المتطوعين والمتطوعات على مجموعات.

وتقدم بالشكر للمتطوعين والمتطوعات على مشاركتهم القيمة، مؤكدًا أن البلدية ستعمل على الاستفادة من هذه الآراء والمقترحات في تطوير وتحسين خدماتها بما يخدم مصلحة المجتمع.