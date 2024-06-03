شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية تدعو القوى العاملة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجو إلى الاستثمار في التدريب المهني واكتساب المعارف الجديدة وتحديث المهارات، للاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وحتى لا يشكل تهديدًا للقوى العاملة.وأوضح في افتتاح أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي اليوم، إن المنظمة تكثف أبحاثها في هذا المجال، وأثره في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تقريره لهذه الدورة يركز على العدالة الاجتماعية، وضرورة العمل على خلق مؤسسات وفرص عمل لائقة، وكيفية مراجعة العقد الاجتماعي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وتجديده، لجعل العدالة الاجتماعية أساسًا للسلم الاجتماعي الدائم والتنمية المستدامة المشتركة وتكافؤ الفرص.وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش في هذه الدورة وضع العمال الفلسطينيين في الأعراض الفلسطينية المحتلة، والصراع المأساوي الجاري وما أدى إليه من خسائر في الأرواح وسبل العيش، وضرورة دعم العمال في الأراضي المحتلة، ووضع حد لهذا الصراع المروّع.