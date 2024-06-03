شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف سجادة.. تطهير المسجد النبوي وجنباته 5 مرات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار الرعاية والاهتمام على مدار الساعة، يحظى مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بعناية فائقة من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي.

ويشمل ذلك، جوانب الرعاية المتواصلة الآلية اليومية للتطهير والتعطير بالمسجد النبوي. عناية فائقة بالمسجد النبوي وتغسل أرضيات المسجد النبوي وساحاته وسطحه خمس مرات يوميًا، كما تعطر الأرضيات والسجاد بأجود أنواع الورد المديني.



كما يجري تنظيف وتعقيم 25000 سجادة يوميًا، إضافةً إلى تعقيم وتطهير مرافق المسجد النبوي ودورات المياه خمس مرات يوميًا.

يذكر أن للمظلات وفتحات التكييف والجدران برنامجًا خاصًا يقوم على صيانتها والاهتمام بها على مدار الساعة.

