شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. "الأمر بالمعروف" تؤكد جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

23 نقطة توزيع في المشاعر المقدسة

خدمات السعودية للحجاج

الدمام - شريف احمد - على أكمل وجه، بهذه الكلمات أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445هـ .وأشار رئيس اللجنة الميدانية والعمليات في مشاركة الرئاسة في الحج محمد بن أحمد عواجي، إلى أنه كلف عدد من الأعضاء الهيئة، للعمل في منطقة مكة المكرمة، موزعين على سبعة مراكز ميدانية توعوية.بالإضافة إلى عدد 23 نقطة توزيع في المشاعر المقدسة، وتوفير 15 مترجمًا من مترجمين اللغات العالمية ومترجمين لغة الإشارة من منسوبي الرئاسة العامة.ويشاركهم في العمل الميداني 30 مترجمًا يتحدثون بعدة لغات مختلفة.وسيقومون بمهامهم واختصاصاتهم وفق خطة اللجنة المعتمدة في موسم حج هذا العام.هذا بالإضافة إلى تفعيل الوسائل التقنية الحديثة، من خلال المشاريع الرقمية وتقنيات التواصل التفاعلي بـ15 لغة عالمية خدمة لضيوف الرحمن.