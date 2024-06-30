شكرا لقرائتكم خبر زيارات سرية لتحسين جودة الخدمات البلدية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمين منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عياف أن الجهود الرقابية على أعمال منظومة الخدمات البلدية في المنطقة عبر «برنامج المستفيد السري» نفذت 800 زيارة لعدة مواقع وبلديات ومرافق التابعة للأمانة؛ لتقييم الأداء ورصد الإيجابيات والسلبيات، وصولا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ووفقا لتقرير المستفيد السري للربع الأول من عام 2024 م، سجلت بلديات حوطة بني تميم وجلاجل وتمير وروضة سدير وبدائع العضيان أعلى تقييم في أفضل بلديات بالمنطقة.

وفيما يخص نتائج البلديات الفرعية، جاءت بلديات الحائر وعرقة والشمال والشفاء والروضة على أفضل التقييمات في تقارير المستفيد السري على مستوى منطقة الرياض.

يذكر أن برنامج المستفيد السري أطلقته أمانة منطقة الرياض قبل عامين؛ لتعزيز الجهود الرقابية عبر زيارات سرية للبلديات والمرافق لتقييم تجربة الزوار.

أفضل تقييم للبلديات: