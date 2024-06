عاجل| الإخبارية: السلطات المصرية لم تصدر أي خبر بشأن هتان شطا

نفي شقيق الشاب هتان بن غازي شطا صحة الأنباء المتداولة عن وفاة شقيقه، وقال في تصريحات نُقلت عبر تطبيق إكس، إن شقيقة مفقود حتى الآن، ولا أحد يعلم إن كان حيًا أم ميتًا.

وأضاف: "بدأت تطلع شائعات وأخبار غير مدققة عن وفاة أخي، وحتى هذه اللحظة هو مفقود، ولا يوجد مصدر رسمي أو موثوق صرح بهذا الكلام".

#عاجل | مراسل #الإخبارية في القاهرة:



السلطات المصرية لم تصدر أي خبر يخص المواطن المفقود #هتان_شطا وعند ورود أي خبر سيتم إبلاغ السفارة السعودية في القاهرة فورا وإصدار بيان رسمي#البحث_عن_هتان https://t.co/ZivrKZyeXK — الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) June 3, 2024



القنوات الرسمية

وأضاف شقيق هتان: "أنا هنا بنفسي وتركت عائلتي وعملي للبحث عن أخي، فأرجو أن نتوقف عن نشر الأخبار غير المدققة، ولا نأخذ الأخبار إلا من القنوات والجهات الرسمية، ما ينبغي نشر هذه الأخبار، فأخي مفقود ولا نعلم إن كان حيًا أو ميتًا، وهذا لا يليق بجلال الموقف الذي نمر به، فرفقًا بأمه وابنته وأهل بيته".