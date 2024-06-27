شكرا لمتابعة خبر عن حماية المستهلك: عدم تسمية القهوة العربية بالقهوة السعودية تعتبر مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت جمعية حماية المستهلك أن عدم تسمية القهوة العربية بالقهوة السعودية تعتبر مخالفة.

وكانت وزارة التجارة قد طالبت من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية”، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

كما أصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية” في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.