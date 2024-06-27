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حماية المستهلك: عدم تسمية القهوة العربية بالقهوة السعودية تعتبر مخالفة

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الرياض - علي القحطاني - أكدت جمعية حماية المستهلك أن عدم تسمية القهوة العربية بالقهوة السعودية تعتبر مخالفة.

وكانت وزارة التجارة قد طالبت من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية”، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

كما أصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية” في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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