أول تعليق من أمريكا على إسقاط كوريا الشمالية "بالونات القمامة" على جارتها كوريا الجنوبية

صحيفة الخليج 365: أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، إسقاط كوريا الشمالية بالونات بها قمامة على جارتها الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "أدين ذلك، إدانة مطلقة، أي دولة ترمي القمامة في بالون على جيرانها".

كما وصف إسقاط كوريا الشمالية نحو 1000 بالون مملوء بالقمامة على كوريا الجنوبية بأنه "تكتيك مثير للاشمئزاز وغير مسؤول وصبياني"، داعيا حكومة كوريا الشمالية إلى التوقف.

وتابع: "لا يعرف ما إذا كانت بالونات القمامة تنتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أم لا".