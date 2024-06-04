بايدن يطلق وصفا لأول مرة على ترامب بعد إدانته ب 34 تهمة جنائية

صحيفة الخليج 365: هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن منافسه دونالد ترامب ووصفه بأنه "مجرم مدان" بعد إدانة الأخير في محاكمة جنائية الأسبوع الماضي.

مجرم مدان

قال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتيكت "يا رفاق، لقد دخلت الحملة منطقة مجهولة"، متابعا "لأول مرة في التاريخ الأميركي يسعى الآن رئيس سابق ومجرم مدان للوصول إلى منصب الرئاسة".

واعتبر بايدن أن هجوم ترامب على النظام القضائي الأميركي أكثر خطورة، إذ ألقى الرئيس السابق باتهامات دون أدلة حول تلفيق القضية.

يصيبه بالجنون

وأضاف بايدن: "على الرغم مما يثيره هذا الأمر من قلق، الأكثر ضررا هو الهجوم الشامل الذي يشنه دونالد ترامب على نظام العدالة الأميركي".

ورأى أن ترامب الذي خسر انتخابات 2020، سيشكل تهديدا أكبر في حال فوزه بولاية ثانية. وقال بايدن "شيء ما أصاب هذا الرجل حقا" بعد عام 2020، مضيفا أن هذا "يصيبه بالجنون حرفيا".

كما انتقد بايدن تلميحات ترامب بأن إدخاله السجن قد يكون بمثابة "نقطة تحول" بالنسبة إلى مؤيديه، وهو تحذير من شأنه أن يغذي المخاوف من العنف السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

وأضاف أمام أنصاره: "هو يقول إنه إذا خسر فسيكون هناك حمام دم في أميركا. أي نوع من الرجال هذا؟".