شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" توفر مصاحف برايل للمكفوفين خلال مناسك الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حرصت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على تعزيز مبادرة "إنسانيون" بتوفير مصاحف برايل للمكفوفين من حجاج بيت الله الحرام في موسم حج 1445هـ، حيث وفرت بين أروقة وجنبات الحرمين الشريفين مزيدًا من نسخ مصاحف برايل؛ ليتمكن ذو الهمم من قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.
وكثفت رئاسة الشؤون الدينية خلال موسم الحج ضمن مبادرة "إنسانيون"؛ الاهتمام بهذه الفئة الغالية من الحجاج، وعونهم على قراءة القرآن وتفسيره من المصحف الإلكتروني الذي سيغنيهم عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن من مصاحف برايل الورقية، والتي تصل إلى ستة مجلدات كبيرة.
وتم وضع مصاحف برايل للمكفوفين في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى تخصيص مواقع ودواليب لمصحف الحرمين الإلكتروني ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات؛ أهمها: "الإنجليزية" و"الأوردية" و"الإندونيسية"؛ داخل المصليات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الهمم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
أهم مميزات مصاحف برايلوتمتاز مصاحف برايل الإلكترونية بتحويل الأحرف الثابتة إلى متحركة تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن، وتصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بيسر ومرونة.
وكثفت رئاسة الشؤون الدينية خلال موسم الحج ضمن مبادرة "إنسانيون"؛ الاهتمام بهذه الفئة الغالية من الحجاج، وعونهم على قراءة القرآن وتفسيره من المصحف الإلكتروني الذي سيغنيهم عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن من مصاحف برايل الورقية، والتي تصل إلى ستة مجلدات كبيرة.
وتم وضع مصاحف برايل للمكفوفين في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى تخصيص مواقع ودواليب لمصحف الحرمين الإلكتروني ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات؛ أهمها: "الإنجليزية" و"الأوردية" و"الإندونيسية"؛ داخل المصليات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الهمم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.