حضور جماهيري واسع بجناح المملكة في معرض كتاب سول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت المملكة أمس الأول مشاركتها في معرض سول الدولي للكتاب 2024، بصفتها ضيف شرف لدورة هذا العام، بالمعرض الذي أقيم في عاصمة جمهورية كوريا «سول» على مدى 5 أيام، خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو الماضي. وسجل جناح المملكة في المعرض حضورا واسعا من الجمهور الكوري، إذ يعد الجناح الأكثر كثافة من حيث عدد الزوار للتعرف إلى الثقافة والفنون والتراث السعودي في تجربة ثقافية متكاملة أبرز محتويات الجناح السعودي: ليلة العشاء السعودي للاحتفاء بالأطباق الوطنية.

عروض حية للخط العربي والنحت والحرف اليدوية.

معرض للكتب والمخطوطات والقطع الأثرية المستكشفة على أرض المملكة.

معرض للأزياء التقليدية.

معرض للآلات الموسيقية المستخدمة في الموسيقى السعودية. .

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