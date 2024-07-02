رحلة بحثية لـ90 موهوبا في برنامج جيل البحث والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في رحلة تأهيلية وإثرائية تمتد عاما، انطلق في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، أمس، برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2024، الذي تنظمه «كاكست» ممثلة في أكاديمية 32، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وذلك بمشاركة 90 طالبا وطالبة من الموهوبين في المملكة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية 32 بكاكست الدكتورة أماني الشاوي، في كلمتها الافتتاحية، دور برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي في بناء المواهب الناشئة، وتهيئتهم للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، مستشهدة بنتائج الطلاب في الدورة السابقة، إذ حقق طلابه 9 مراكز وجوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF 2024) بالولايات المتحدة الأمريكية، و13 ميدالية وجائزة خاصة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتقنية (ITEX 2024) في ماليزيا، إضافة إلى تحقيقهم 25 جائزة خاصة و8 جوائز كبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.

وأوصت الشاوي، الطلاب بأهمية الاستفادة من الكوادر والخبرات البحثية في كاكست باعتباره مختبرا وطنيا، والحرص على التعلم والتطوير والاستكشاف المُستمر، لتقديم مخرجات بحثية تُسهم في تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.

برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي

انطلق في 2014 ضمن رعاية واحتضان الطلاب الموهوبين.

500 طالب وطالبة التحقوا به حتى 2023.

200 جائزة محلية وإقليمية ودولية.

أهداف البرنامج