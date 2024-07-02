رحلة بحثية لـ90 موهوبا في برنامج جيل البحث والابتكار

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وأكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية 32 بكاكست الدكتورة أماني الشاوي، في كلمتها الافتتاحية، دور برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي في بناء المواهب الناشئة، وتهيئتهم للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، مستشهدة بنتائج الطلاب في الدورة السابقة، إذ حقق طلابه 9 مراكز وجوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF 2024) بالولايات المتحدة الأمريكية، و13 ميدالية وجائزة خاصة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتقنية (ITEX 2024) في ماليزيا، إضافة إلى تحقيقهم 25 جائزة خاصة و8 جوائز كبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.
وأوصت الشاوي، الطلاب بأهمية الاستفادة من الكوادر والخبرات البحثية في كاكست باعتباره مختبرا وطنيا، والحرص على التعلم والتطوير والاستكشاف المُستمر، لتقديم مخرجات بحثية تُسهم في تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي
- انطلق في 2014 ضمن رعاية واحتضان الطلاب الموهوبين.
- 500 طالب وطالبة التحقوا به حتى 2023.
- 200 جائزة محلية وإقليمية ودولية.
- تعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الطلاب الموهوبين.
- تعريفهم بالبحث العلمي وأهميته.
- ربطهم بالمراكز البحثية وتوثيق علاقتهم بالباحثين والعلماء والمختصين.
- تنمية مهاراتهم وصقلها بالممارسة والمهارات العملية.
- تهيئتهم للمنافسة في المسابقات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.
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