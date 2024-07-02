تمديد فترة التقديم لتحدي صناعة الأفلام في 48 ساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن تمديد فترة التقديم للنسخة الرابعة من تحدي «صناعة الأفلام خلال 48 ساعة» ليستمر حتى 7 يوليو 2024.

وتأتي نسخة تحدي «صناعة الأفلام خلال 48 ساعة» بالتعاون بين مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والقنصلية العامة لفرنسا بجدة، وسفارة فرنسا في المملكة، والرابطة الفرنسية التابعة للقنصلية الفرنسية، لتشجيع المواهب الواعدة على الخروج عن المألوف في مشاريعهم، بالإضافة إلى اكتشاف العقول المبتكرة في عالم صناعة الأفلام المستقلة.

وأتاحت المؤسسة لصناع الأفلام السعوديين والمقيمين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 25 عاما التقديم في هذه النسخة، حيث سيخضع المشاركون لورش عمل فنية وبرامج إرشادية افتراضية، من ضمنها ورشة عمل في إخراج الأفلام، وورش عمل في الكتابة والمونتاج، وأخرى في الإنتاج من تقديم.

وستشرع الفرق في سباق مع الزمن، لصناعة فيلم من الفكرة إلى المونتاج في غضون 48 ساعة، بالإضافة إلى ذلك ستقدم القنصلية الفرنسية لـ 15 من أعضاء الفرق المختارة يومين من ورش العمل المهنية في جدة والرياض مع خبراء من فرنسا والمملكة ، ستشمل ورش العمل المهنية عروض أفلام قصيرة ومناقشات حول الصناعة.