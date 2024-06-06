شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. "الأرصاد" ينبه من موجة حارة حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة اليوم

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس مكة المكرمة اليوم الخميس، منبهًا من موجة حارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.وتشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجة الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.كما تواصل درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.