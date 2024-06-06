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طقس مكة المكرمة.. "الأرصاد" ينبه من موجة حارة حتى هذا التوقيت

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس مكة المكرمة اليوم الخميس، منبهًا من موجة حارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.
وتشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجة الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية.

طقس مكة المكرمة اليوم

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.

طقس اليوم

كما تواصل درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.
ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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