شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يرأس وفد المملكة في أعمال الدورة 28 لجمعية منظمة التنمية الصناعية بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وفد المملكة في الدورة الـ 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي عٌقدت اليوم في العاصمة المغربية الرباط.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة واسعة من وزراء الصناعة العرب، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أشاد المدير العام للمنظمة عادل الصقر، بدعم المملكة العربية السعودية المستمر للتعاون العربي في قطاع التعدين.
ويضم الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة عدداً من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يتقدمهم معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ووكيل الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير الصناعي المشرف على وكالة التمكين الصناعي المكلف المهندس البدر فودة، إلى جانب حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور سامي الصالح.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة واسعة من وزراء الصناعة العرب، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أشاد المدير العام للمنظمة عادل الصقر، بدعم المملكة العربية السعودية المستمر للتعاون العربي في قطاع التعدين.
أهم أعمال الدورةويتضمن جدول أعمال الدورة، التي تستمر لثلاثة أيام، إطلاق الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028، واعتماد الإطار العام لإستراتيجية التكامل الصناعي العربي، إلى جانب مناقشة تقارير المجلس التنفيذي للمنظمة.
ويضم الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة عدداً من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يتقدمهم معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ووكيل الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير الصناعي المشرف على وكالة التمكين الصناعي المكلف المهندس البدر فودة، إلى جانب حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور سامي الصالح.