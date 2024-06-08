شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل مشاركة المملكة في حدث "العمل من أجل المحيطات" والان نبدء بالتفاصيل



ويناقش الحدث أفضل الممارسات، والتجارب المتعلقة بإدارة المحيطات وصحتها.

العمل من أجل المحيطات كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالعمل الدولي من أجل المحيطات.

وكانت أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالتعاون مع نيوم، مبادرة فريدة من نوعها لإحياء الشعاب المرجانية في المملكة العربية إحياء الشعاب المرجانية في المملكة وتحمل اسم "مبادرة كاوست لإحياء الشعاب المرجانية" (KCRI).

كما تعد الأكبر من نوعها لإعادة إحياء الشعاب المرجانية وترميمها في العالم، وتمثل إضافة قيمة للجهود الدولية بهذا الصدد. الدمام - شريف احمد - رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات: منغمسون في التغيير.ويناقش الحدث أفضل الممارسات، والتجارب المتعلقة بإدارة المحيطات وصحتها.كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالعمل الدولي من أجل المحيطات.وكانت أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالتعاون مع نيوم، مبادرة فريدة من نوعها لإحياء الشعاب المرجانية في المملكة العربية السعودية وتحمل اسم "مبادرة كاوست لإحياء الشعاب المرجانية" (KCRI).كما تعد الأكبر من نوعها لإعادة إحياء الشعاب المرجانية وترميمها في العالم، وتمثل إضافة قيمة للجهود الدولية بهذا الصدد.