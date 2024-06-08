شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “اقترب موعد النهاية”.. ليلى عبد اللطيف تحذر من كارثة مرعبة ستحدث نهاية يونيو في هذه الدولة العربية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احداث الخليج: حذرت العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، من أحداث مفزعة ومرعبة ستشهدها دولة عربية نهاية شهر يونيو الحالي، موضحةً أنها ترى بأن تلك الأحداث سوف تكون مقلقة لذلك يجب الحذر منها والاستعداد لها حتى لا تكون نتائجها كارثية في حال تحققت فعلاً على أرض الواقع.

واوضحت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن عاصفة شمسية وارتفاح حاد في الحراره سوف تضرب إحدى الدول العربية نهاية شهر يونيو الحالي وسوف تتسبب بالكثير من الخراب والدمار.

واضافت العرافة اللبنانية أنها تتوقع بأن تتسبب تلك العاصفة شمسية وارتفاح حاد في الحراره بخسائر مادية وبشرية أيضاً، سائلةً الله أن يلطف بجميع البلدان العربية ويحميها من شر الفواجع والكوارث.

وكانت ليلى عبد اللطيف، قد كشفت في توقعات سابقة أن موسم الشتاء لهذا العام سوف شديد البرودة وقد يتسبب بحدوث العديد من الوفيات حسب قولها.

في سياق آخر توقعت ليلى عبد اللطيف نشوب حرب اهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة، موضحة أنها ترى بأن أنظار الاعلام تتجه نحو مدينة تكساس الأمريكية.

كما تحدث ليلى عبد اللطيف، عن توقعها بحدوث كوارث طبيعية في العديد من البلدان، وسوف تتمثل تلك الكوارث بزلازل وفيضانات، وجفاف، بالإضافة إلى ظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت أيضاً انهيار بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة..