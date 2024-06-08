رصد 4700 مخالفة بمرافق الضيافة في مكة

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ونفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة بالتزامن مع بداية موسم الحج لهذا العام 4500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدّسة، فيما رصدت 4700 مخالفة تركزت أغلبها في تدني مستوى النظافة والصيانة بالإضافة إلى مزاولة النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية، في سياق الأدوار الفاعلة لوزارة السياحة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تنوه الوزارة على أنه يمكن لحجاج بيت الله الحرام، تقديم الاستفسارات والملاحظات حول الخدمات المقدمة لهم، عبر القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع المركز الموحد 930.
نتائج الجولات:
- 4500 جولة رقابية وتفتيشية.
- 4700 مخالفة تم رصدها.
تركزت أغلب المخالفات في:
- تدني مستوى النظافة.
- تدني مستوى الصيانة.
- مزاولة النشاط بدون رخصة.
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