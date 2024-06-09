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"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سورينام وتشيلي

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واس - سان خوسيه 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، وزير خارجية سورينام ألبرت رامدين، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

بحث العلاقات الثنائية

كما التقى الجبير، وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما ناقشا أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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