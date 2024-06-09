شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سورينام وتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

بحث العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، وزير خارجية سورينام ألبرت رامدين، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.كما التقى الجبير، وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.كما ناقشا أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.