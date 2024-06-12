- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تساند الأجهزة الأمنية في تنظيم وإدارة الأجواء بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في موسم الحج، ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة لدعم جهود وخطط جميع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن.
كما تعمل مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية على متابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة ومراقبة منافذ العاصمة المقدسة ونقاط الفرز؛ لمنع تسرب مخالفي أنظمة الحج إلى المشاعر المقدسة.
وذلك من خلال تسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة طائراتها العمودية المجهزة بأحدث التقنيات التي تشارك أيضًا في مراقبة تحركات الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة خلال أيام الحج الثلاثة، بالإضافة إلى قيامها بالبحث والإنقاذ وتحديد مواقع الاختناقات.
وسخرت القوات الجوية إمكاناتها وقدراتها لتقديم المساندة الأمنية في تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج والحجيج، وتؤثر في سلامتهم منذ لحظة وصولهم لأداء مناسك الحج وحتى لحظة مغادرتهم المشاعر المقدسة.
تنظيم الحركة الجويةوتتولى القوات الجوية مسؤولية تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء والإشراف على الحركة الجوية في المشاعر المقدسة لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى، وتأمين الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية لتنفيذ الخطة الأمنية، بالإضافة إلى تغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة.
كما تعمل مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية على متابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة ومراقبة منافذ العاصمة المقدسة ونقاط الفرز؛ لمنع تسرب مخالفي أنظمة الحج إلى المشاعر المقدسة.
وذلك من خلال تسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة طائراتها العمودية المجهزة بأحدث التقنيات التي تشارك أيضًا في مراقبة تحركات الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة خلال أيام الحج الثلاثة، بالإضافة إلى قيامها بالبحث والإنقاذ وتحديد مواقع الاختناقات.