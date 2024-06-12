شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تساند الأجهزة الأمنية في تنظيم وإدارة الأجواء بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

وسخرت القوات الجوية إمكاناتها وقدراتها لتقديم المساندة الأمنية في تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج والحجيج، وتؤثر في سلامتهم منذ لحظة وصولهم لأداء مناسك الحج وحتى لحظة مغادرتهم المشاعر المقدسة.

تنظيم الحركة الجوية