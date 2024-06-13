شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف متطوع صحي وإسعافي لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن عدد المتطوعين الصحيين والإسعافيين في موسم حج هذا العام، بلغ نحو 5,466 متطوعًا ومتطوعة، منهم 3000 من مركز التطوع الصحي، و2466 من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية والتوعوية لضيوف الرحمن عبر أكثر من 150 فرصة تطوعية، وبعدد ساعات تتجاوز 72 ألف ساعة تطوعية.

وأوضحت الصحة أن الفرص التطوعية هذا العام شملت عدة محاور ومجالات حيوية في أكثر من 16 موقعًا خدميًا، في مكة والمدينة وجميع المشاعر المقدسة، منها دعم المركز الموسمي لوزارة الدفاع بجوار الحرم المدني بالمتطوعين الصحيين، لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للحجاج، والتوعية في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، ما أسهم في نشر الوعي الصحي بين الحجاج فور وصولهم إلى المملكة.

التعامل مع الحالات الطارئة

وفي صحن الطواف بالحرم المكي، تضمنت الفرص التطوعية تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للحجاج، للمساعدة في التعامل مع الحالات الطارئة بشكل فوري، وتوفير الفرص التطوعية العلاجية في المراكز الصحية بعرفات، والتوعية في المواقيت، بهدف نشر الوعي الصحي بين الحجاج قبل بدء مناسكهم، ما يسهم في الوقاية من الأمراض والإصابات.



وأكدت الصحة أن هذه الجهود تأتي في إطار التكامل بين منظومة الصحة، وحرصًا على تعزيز دور التطوع في المجتمع، وإبراز أهمية العمل التطوعي في القطاع الصحي، خصوصًا خلال مواسم الحج التي تشهد توافد ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، مشيدة بجهود المتطوعين وتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن.وأكدت أن هذه المبادرات تعكس روح العطاء والتفاني لدى أبناء وبنات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.