شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاج ماليزي ستيني من مشكلة قلبية بتجمع مكة الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي تخصصي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج ماليزي بالعقد السادس من العمر، بعد تعرضه لألم شديد في الصدر صاحبه خفقان ودوخة شديدة نتيجة تسارع خبيث في كهربائية القلب البطيني مع خطورة عالية لتوقف القلب. كفاءة التعامل مع المريض وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، بأنه تم نقل الحاج على الفور بواسطة حملة الحج الماليزية إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة، حيث تم التواصل عبر خدمة الخط الساخن لقسطرة مدينة الملك عبدالله الطبية. وفي وقت قياسي، تم نقل المريض بواسطة الإسعاف وتفعيل البروتوكول العلاجي مباشرة وبفضل الله، تمكن الفريق الطبي من إجراء كي كهربائي للبؤرة المسببة للتسارع القلبي الخبيث، مما ساهم في إنقاذ حياة المريض، حيث يخضع المريض للملاحظة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب وهو يتماثل للشفاء و بصحة جيدة ولله الحمد. العلاج بالكي الكهربائي وبين التجمع الصحي، بأن الكي الكهربائي يعد من الطرق العلاجية الفعالة للتسارع القلبي البطيني، حيث يساهم في إزالة البؤر الكهربائية الشاذة التي تسبب التسارع، مما يساعد في استعادة النظم الطبيعي للقلب وتقليل احتمالية تكرار هذه الاعراض الخطرة.

وأشار التجمع الصحي بأن مدينة الملك عبدالله الطبية تفتخر بمقدراتها وإمكانياتها المتقدمة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة حيث يتمتع مركز صحة القلب بالمدينة الطبية بسمعة متميزة في إجراء العمليات الجراحية النوعية بنسب نجاح عالية، مما يعكس التزام المدينة بتقديم أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.

