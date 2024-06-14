إتاحة تنبيهات الإنذار المبكر للطقس في الحج عبر "توكلنا خدمات"

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وتشمل خدمة تطبيق "توكلنا خدمات" استعراض حالات الطقس لمناطق المملكة كافة من خلال تطبيق "توكلنا خدمات" وخلال موسم الحج يمكن الاطلاع عليها في المشاعر المقدسة على مدار الساعة وإرسال التنبيهات والتحذيرات من تقلبات أحوال الطقس من حيث الأمطار ودرجة الحرارة وحركة الرياح بوصف هذه الخدمة جزءًا من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ضمن تكاملها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها المركز الوطني للأرصاد مع (سدايا) لدعم التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديث، والقيام بالعديد من المبادرات الوطنية للاستفادة من تقنيات مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي